Congresso dá golpe por bilhões

Vingando-se dos movimentos corretos do presidente Jair Bolsonaro para evitar que congressistas assaltem de vez o controle completo sobre o Orçamento da União, Centrão e esquerda, que, mesmo sem votos, mandam no Senado e na Câmara, querem dar o golpe de substituírem o chefe do Executivo, eleito com 57 milhões e quase 800 mil votos, pelo relator da lei que destina os recursos públicos, ainda que ele não passe de um obscuro e despreparado deputado do baixo clero, Domingos Neto, do PSD do Ceará governado pelo PT e pelos irmãos Gomes, Ciro e Cid, de Sobral. Eles brigam por 19 bilhões de reais, após ameaçarem ficar com 30 bi de emendas destinadas diretamente a seus aliados prefeitos e governadores sem fiscalização de ninguém. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.