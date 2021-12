Congresso autoriza compra de votos

O Congresso promulgou a PEC dos Precatórios, ou melhor, dos velhacos, fatiada.O trecho promulgado que altera a regra de correção inflacionária do teto de gastos abre espaço fiscal de R$ 64,9 bilhões no próximo ano. A sessão, que deveria selar a paz entre Senado e Câmara, foi palco de um bate-boca entre Pacheco e Tebet, ambos pré-candidatos ao Palácio do Planalto Na prática, o Congresso fez muito barulho numa tentativa da pilantragem político-partidária del no mínimo, tentar esconder o óbvio: os pobres foram usados como pretexto para liberarem 106 bilhões de reais para o desgoverno Bolsonaro empreender a compra bilionária de votos no ano da reeleição. O volume impressionante de dinheiro pode virar o ânimo do eleitorado mais pobre, mas pode também aumentar a rejeição espetacular. É o caso de esperar…

Assuntos para comentário na quinta-feira 9 de dezembro de 2021

1 – Haisem – Congresso promulga PEC dos Precatórios e abre espaço para o Auxílio Brasil – Este é o título de uma chamada de primeira página do portal do Estadão que está circulando. O que, a seu ver, foi revelado além das aparências nessa decisão adotada a pretexto de dar esmola aos pobres, mas, de fato, favorece a elite dirigente partidária nacional

2 – Carolina – Bolsonaro condecora Michelle, Pacheco, Lira, Aras e ministros em cerimônia no Itamaraty – Este é o título de notícia publicada na editoria de Política do jornal desta quinta-feira 9 de dezembro de 2021. O que há a comentar na repetida entrega de condecorações à primeira-dama e à cúpula federal por decisão pessoal do presidente da República

3 – Haisem – Segunda turma do STF manda investigação contra ‘rei do ônibus’ para Justiça do Rio e tranca ação por evasão de divisas – Esta é notícia de destaque publicada no Blog do Fausto Macedo que circula no Estadão. Que tipo de justificativa há para mais essa intervenção da cúpula do Judiciário em decisões rotineiras da primeira instância na antiga capital federal

4 – Carolina – Centrão age e adia PEC da prisão em segunda instância – Esta é a manchete da página A 13 da Editoria Política do jornal desta quinta-feira. O que o grupo que manda cada vez mais nas decisões da Câmara quis sinalizar com a súbita substituição de 15 favoráveis por contrários à propostas dos 15 deputados titulares e suplentes na comissão especial

5 – Haisem – O que você tem a dizer sobre a consolidação de Lula no primeiro, Bolsonaro no segundo e Moro no terceiro lugares e também sobre a evolução dos índices de rejeição desses três favoritos na pesquisa divulgada ontem pela Genial Investimento e pela consultoria Quaest

6 – Carolina – Almas gêmeas – Este é o título do editorial e da chamada dele na primeira página do Estadão de hoje. O que o esse texto atesta as afirmações que você tem feito em comentários ao longo da atual sucessão presidencial sobre a tendência que até agora você considera predominante, que chama de bolsolulismo.