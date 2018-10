Comunicação falha, uma ova!

Na mesma trilha do senador eleito pelo PDT do Ceará, Cid Gomes, em manifestação pró-Haddad em Fortaleza, o rapper Mano Brown surpreendeu o público presente a um ato em favor do candidato petista à Presidência da República nos Arcos da Lapa no Rio, ao criticar o erro de enfoque de comunicação da campanha, que só se dirige aos próprios militantes em vez de tentar seduzir simpatizantes de outras candidaturas para sua causa. Na verdade, o PT se dirige apenas aos seus porque ninguém mais no País suporta a narrativa inverossímil de uma patota de devotos que promoveram o maior assalto da História aos cofres da República e nem sequer pedem desculpas por isso – eis a questão. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 25 de outubro de 2018.

