Computador da Oi entregou Lulinha

A sede da Telemar/Oi, no Rio de Janeiro, foi vasculhada pela Operação Mapa da Mina, 69.ª fase da Lava Jato, e lá foi apreendido um HD com 1000 gigabytes.No computador os agentes da PF encontraram registros de e-mails entre funcionários da telefônica e da Gol Mobile, do grupo de Lulinha, Jonas Suassuna, Fernando e Kalil Bittar. Na caixa de entrada do CEO da Oi, Eurico de Jesus Teles Neto, a PF afirma que ‘foi identificada uma sequência de e-mails, ocorrida entre o final do ano de 2011 e início de 2012, que visava regularizar a situação dessa Gol Mobile, uma vez que este fornecedor não executava uma “prestação de serviço tradicional”’.

