Como Trump, Bolsonaro mente

1 – Seis emissoras de TV norte-americana suspenderam transmissão de discurso do presidente dos EUA, Trump, derrotado na eleição de 3 de novembro, quando ele denunciou fraude na contagem de votos sem fatos. Fizeram bem e os meios de comunicação do Brasil também o farão se adotarem o mesmo critério. 2 – Ao contrário dos ufanistas que consideram nosso sistema eleitoral mais democrático do que o dos EUA, considero nossa Justiça Eleitoral uma farsa, inclusive por permitir que o mesmo Bolsonaro faça campanha política até para o filho na condição de presidente da República. 3 – Mary del Priore na série Nêumanne entrevista neste canal revela em seu novo livro, “Sobreviventes e Guerreiras”, que “mulheres falam e homens escutam”. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

