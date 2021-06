Como Lula, Bolsonaro “não sabia”

Assuntos para comentário da terça-feira 29 de junho de 2021

1 – Haisem – Bolsonaro mantém PP com feudo na área de vacina – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do Estadão deste 29 de junho de 2021. A notícia revela que o presidente resolveu desafiar todas as evidências publicadas para manter defesa do Centrão

2 – Carolina – Os 20 mil Fiats Elba de Barros e Bolsonaro – Este é o título de seu artigo publicado no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão que está circulando. O que tem a ver um automóvel que nem é mais produzido com o cotidiano de nossa administração pública

3 – Haisem – Com risco de apagão, agência quer dobrar taxa de energia – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do jornal de hoje. A seu ver, a possibilidade de avançar sempre no bolso do cidadão é a única fórmula para manter a estrutura, sejam quais forem as vicissitudes

4 – Carolina – Orçamento secreto incluiu Defesa, Justiça e Agricultura – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do Estadão desta terça-feira. O que significa, a seu ver, essa prioridade assumida na gestão dos escassos recursos federais

5 – Haisem – Polícia dispara 125 vezes e mata Lázaro em Goiás – Este é o título de uma chamada na primeira página do jornal do dia. Essa é a forma que os policiais goianos e do Distrito Federal encontraram para comprovar a eficiência comemorada pelos governadores

6 – Carolina – Lewandowski anula provas obtidas em acordo de leniência com a Odebrecht – Este é o título de uma chamada na capa do Portal do Estadão que está no computador. Qual é o sinal dado por essa decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal beneficiando um condenado e uma empreiteira sentenciada porque o corrompeu