Como é grande a capivara do PT

Bloqueio de RS$ 76,1 milhões do ex-prefeito de São Bernardo do Campo e ex-candidato ao governo do Estado de São Paulo Luiz Marinho pela Justiça Federal é a evidência do dia de que a capivara do PT não tem fim à vista. A revelação de corrupção no projeto do tal Museu do Trabalhador – o eterno pretexto para o furto ainda não totalmente devassado, investigado e punido nos cofres da República – dá mais força às declarações do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz que lavrou a primeira condenação do ex-presidente, à GloboNews, lembrando que a Petrobrás foi saqueada para enriquecer ilicitamente diversos agentes públicos dos governos petistas, inclusive o chefão Lula e seus comparsas.

Assuntos para comentário de quarta-feira 16 de janeiro de 2019

1 – Justiça bloqueia R$ 76,1 mi de Luiz Marinho e mais 19 réus por fraudes

2 – Renan diz que palavras de Deltan têm interesse político

3 – Bolsonaro assina decreto sobre flexibilização da posse de armas e Onyx Lorenzoni compara risco com o de um liquidificador

4 – Moro defende enquadrar crimes de facção na lei antiterrorismo

5 – Segundo UOL, sindicatos de trabalhadores querem forçar a perda de aumentos e outros direitos por trabalhadores que não pagarem contribuição sindical

6 – MP apresenta nova denúncia contra João de Deus por estupro de vulnerável e violação sexual

7 – Prefeitura de São Paulo faz contrato de emergência para vistoriar 8 viadutos e caso da ponte da marginal do Pinheiros continua sem solução à vista

8 – Oposição declara Maduro usurpador e oferece anistia a dissidentes chavistas