Como dar auxílio emergencial aos pobres

1 – Congresso quer pagar auxílio a pobres sem cortar gastos, e o professor Carvalhosa sugere tomar empréstimo compulsório da elite dos servidores públicos e cobrar IR de marajás para socorrer os desassistidos sem furar teto. 2 – 3ª turma do TRF-1 mandou PF investigar Coaf, que flagrou saques milionários de Wassef, que escondeu Queiroz em seu escritório falso. 3 – Gilmar, que não se cansa de ser parcial com amigos, colegas e parentes em decisões no STF, quer tornar Moro parcial em processos contra Lula. 4 – Repórter Rosa mostra que Estado policial foi criado pelo PT ainda no governo Collor Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

