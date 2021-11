Comércio perde bilhões na pandemia

A disparada da inflação que prejudica milhões de famílias terá impacto direto nas vendas do varejo no último trimestre. A piora que houve de janeiro para cá em vários indicadores – inflação, jurose renda – deve retirar R$ 44,7 bilhões das vendas em Black Friday e Natal em relação ao cenário mais favorável projetado no começo do ano, conforme estudo feito pela Confederação Nacional de Comércio, Serviços e Turismo sobrea deterioração da economia custará para o varejo neste fim de ano. O prejuízo do comércio no fim do ano é consequência inevitável da pandemia, mas também da forma irresponsável como Bolsonaro conduz o combate ao vírus de forma irracional, desumana, insensível e sem empatia. Desmascara, assim, a tal prioridade do emprego sobre a vida como se produção e consumo dependessem dos mortos.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na quarta-feira 24 de novembro de 2021

1 – Haisem – Inflação e juros deve tirar 44 bilhões e 700 milhões de reais do comércio no fim de ano – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão em 24 de novembro de 2021. O que essa conta pesadíssima revela sobre a gestão da economia do atual governo federal

2 – Carolina – Congresso amplia em 13% a previsão de emendas para 2022 – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal desta quarta-feira. O que dizer desse avanço da mão peluda dos ditos representantes do povo no bolso dos pagadores de impostos que os sustentam

3 – Haisem – Privilégios de classe e casta na educação – Este é o título de seu artigo na página A2 de Opinião no Estadão de hoje. A que conclusões você chega neste texto sobre as tentativas de interferência de Bolsonaro no conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio, iniciado domingo passado

4 – Carolina – Com receio de contágio, ao menos 70 municípios paulistas não terão carnaval – Este é o título de mais uma chamada no alto da primeira página do jornal do dia. Essa é um cuidado que você acha necessário ou exagerado para garantir a saúde pública em detrimento da festa popular

5 – Haisem – Senado cobra de Aras providências sobre CPI da Covid – Este é o título da principal notícia publicada na página A11 da Editoria de Política do Estadão em circulação. Quais são as causas e que consequências advirão dessa cobrança de ação efetiva do procurador-geral da República

6 – Carolina – Negacionismo de Lula sobre ditaduras impõe vidraça ‘extra’ ao PT nas eleições – Esta é a manchete da página A12 da Editoria Política do jornal. O que há, a seu ver, de novo ou de surpreendente da boa vontade do presidenciável petista a respeito de ditadores comunistas