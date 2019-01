Comédia bufa no Planalto

O Palácio do Planalto está encenando uma comédia bufa na eleição do próximo presidente do Senado. O chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, recorreu aos préstimos do ainda deputado, mas que não se reelegeu, Leonardo Quintão (MDB-MG), para convencer Simone Tebet (MDB-MS) a desistir da candidatura dela pela bancada majoritária em benefício de Renan, garantindo-lhe que seria presidente na próxima legislatura. A senadora também detectou uma manobra sibilina do próprio alagoano da candidatura dela ser de fachada. A vida do governo Bolsonaro no Congresso não promete ser maravilhosa este ano, mas, se o presidente mantiver chefe da Casa Civil, vai ser um inferno ridículo. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no ar desde 6 horas da sexta-feira 25 de janeiro de 2019.

