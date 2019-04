Combustão sem fogo nem palha

A insistência do vereador do Rio Carlos Bolsonaro em continuar insultando o vice-presidente Hamilton Mourão, mesmo depois do comunicado oficial do pai em nota elogiando as qualidades de Olavo de Carvalho e lamentando que este atrapalhe o governo é um fenômeno de autocombustão. Não precisa de fogo nem de palha para queimar. Neste momento de crise em que prioridades são na economia e na luta contra a violência faria bem ao filho do presidente saber que o vice foi eleito e não há como removê-lo da expectativa de poder. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 24 de abril de 2019.

