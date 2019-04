Combater corrupção ajudará economia

Tenho insistido e nem sempre recebo muito apoio que a prioridade zero do Brasil nesgte momento é o pacote anticrime apresentado na Câmara e agora adotado por alguns senadores para combater violência e corrupção, porque esta é a condição sine qua non para a economia superar as dificuldades da crise. Fico, pois, estimulado pela ideia defendida no debate Estadão Discute Corrupção, realizado na segunda-feira 1.º de abril no auditório do jornal, cujos participantes – Sérgio Moro, Luís Roberto Barroso, Deltan Dallagnol e Maria Cristina Pinotti – concluíram que eventuais retrocessos na Operação Lava Jato e no combate à corrupção trarão impacto negativo para a economia do País. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 1.º de abril de 2019.

