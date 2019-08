Peninha do véio Lula

Regida pela batuta da ministra Cármen Lúcia, nomeada por Lula e que tem peninha do “bom velhinho que já sofreu demais na cadeia”, a Segunda Turma do STF reeditou seus recentes tempos de predomínio do trio “Deixa que eu solto”, com Gilmar, Lewandowski e o retirado Toffoli, agora presidente, cancelou a condenação do corrupto Bendine. Conforme combinado, a defesa do petista já encaminhou recurso para ser aplicado o mesmo recurso sem previsão nenhuma na lei que logo permitirá ao ex-presidente do BB e da Petrobrás chegar correndo à prescrição da própria pena.