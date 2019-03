Colisão de trens não foi fatalidade

A colisão de trens da SuperVia no Rio foi um crime, do qual foi vítima o maquinista Rodrigo Assunção, esmagado na sucata Brasil. Como os incêndios do Museu Nacional e do CT do Flamengo, também no Rio, a queda do helicóptero no qual Ricardo Boechat morreu e o assassinato dos rios Doce pela Samarco e Paraopeba pela Vale não foram acidentes naturais, o choque dos comboios suburbanos na Estação de São Cristóvão, perto da Quinta da Boa Vista, tem irresponsáveis culpados, que nos enchem a todos de vergonha e de medo, como disse o poeta baiano Fernando Coelho em entrevista no meu blog. Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos e compartilhe-o no Twitter e no Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

