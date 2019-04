Coldre vazio na CCJ

A sessão da CCJ da Câmara foi tumultuada como a da semana passada – só que desta vez sem a exibição da incultura musical do inepto deputado Zeca Dirceu (PT-PR). O presidente Felipe Francischini é um boboca e não consegue conter ânimos exaltados dos deputados que querem apenas obstruir. O relator, deputado Delegado Marcelo Freitas, tem sérias dificuldades de leitura. E o líder do PSL, Delegado Waldir, foi à reunião armado (aparentemente de um coldre sem arma, o que torna tudo mais surrealista). Felizmente o relator conseguiu ler o relatório, que aprova integralmente o texto da PEC da reforma previdenciária do governo Bolsonaro. Ufa. Agora será a batalha da Comissão Especial. Arre.

Assuntos para comentário da quarta-feira 10 de abril de 2019

1 – Haisem – Quais as mais notáveis diferenças que você percebeu na reunião da CCJ ontem em que o relator da reforma da Previdência, o deputado Marcelo Freitas, leu seu relatório atestando a constitucionalidade dela e aquela em que Paulo Guedes foi afrontado pela esquerda, em especial Zeca Dirceu

2- Carolina – O que você tem a dizer sobre a definição de “lamentável” dada pelo ministro da Justiça a respeito da tragédia de Guadalupe em que 12 militares mataram o músico Evaldo Rosa dos Santos, chamada por Bolsonaro de “incidente”

3 – Haisem – Após balanço de 10 mortos até agora e a comprovação amadorismo da Prefeitura do Rio para deter o caos na antiga capital federal após as trombas d’água de abril, o que você diz das críticas feitas pelo governador do Estado Wilson Witzel ao prefeito Marcelo Crivella

SONORA_CRIVELLA 1004 B

4 – Carolina – Por que será que mesmo sem Dias Toffoli a Segunda Turma do Supremo continua soltando por 3 a 2, como aconteceu agora no caso do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás Ademir Bendine

5 – Haisem – Por que estão dizendo por aí que há uma possibilidade de só autorizar a prisão após a terceira instância já que Lula está para ser julgado no Superior Tribunal de Justiça

6 – Carolina – O que o entusiasmou tanto na leitura do artigo Em defesa do Supremo, publicado ontem pela Folha de S. Paulo pelo acadêmico Joaquim Falcão, professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em STF

7 – Haisem – Você achou adequado o recado que o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, mandou para os funcionários que lhe serão subordinados, à base do tradicional os incomodados que se mudem

SONORA_WEINTRAUB 1004 B

8 – Carolina – O que você acha que pode ter emocionado tanto Lula na tentativa de desmoralizar Paulo Guedes pelo deputado Zeca Dirceu, a ponto de ser elogiado num bilhete curto, que o ex fez circular em seu perfil em rede social