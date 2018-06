Como todas as iniciativas demagógicas adotadas para algum fim inconfessável e anunciadas como se tivessem por objetivo o interesse público, que dificilmente será alcançado, a intervenção federal sob chefia militar na segurança pública do Rio é, no popular, meia-boca.

(Este é o primeiro parágrafo de meu artigo Intervenção meia-boca publicado na página 2 (Opinião) do Estado de S. Paulo da quarta-feira 21 de fevereiro de 2018)

Para ler texto na íntegra clique aqui