Coelho, suspeito há cinco anos

O presidente do Senado, Davi Alcolulmbre, Batoré, já avisou que vai recorrer ao STF contra decisão do STF de autorizar PF fazer buscas e apreensões em gabinetes e casas do líder do Senado no governo, Fernando Bezerra Coelho, e de seu filhote Fernando Filho. Com respaldo de seu conhecimento jurídico de níveis polares, Sua Insolência Insolentíssima recorre ao direito de ir além do foro e garantir a seu nada nobre par imunidade pelo exercício do mandato, assunto já resolvido no próprio STF. Segundo a Folha, Bolsonaro cobrou de Moro se a PF está fora de controle. Presidente está por fora: nunca em tempo algum PF foi controlada por PR ou por ministro da Justiça. O capitão está por fora.

Assuntos para o comentário da sexta-feira 20 de setembro de 2019:

1 – Haisem – A manchete do Estadão hoje é Senado reage a ação da PF contra líder e recorre ao STF. Quem errou neste caso: a Polícia Federal, que fez busca e apreensão nos gabinetes e casas de Fernando Bezerra Coelho e Fernando Filho ou Bolsonaro, que nomeou suspeito líder

2 – Carolina – Segundo a Folha de S.Paulo, Bolsonaro teria questionado Moro se a Polícia Federal está fora de controle. Algum presidente da República ou ministro da Justiça já impediu que a PF trabalhasse em governos anteriores

3 – Haisem – O que consta dos bastidores da movimentação no Senado para impedir a recondução de dois procuradores ligados à Lava Jato no Conselho Nacional do Ministério Público

4 – Carolina – O deputado Fábio Trad tem razão quando reclama da atribuição de infalibilidade de papa ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, quando se trata de combate à corrupção e ao crime organizado no Brasil

5 – Haisem – Será que esta operação de busca e apreensão na liderança do governo no Senado salva a Lava Jato ou a sepulta de vez sob os auspícios do futuro procurador-geral da República, Augusto Aras

6 – Carolina – Ao contrário do que prometeu o grupo Muda Senado, ainda falta a 27.ª assinatura de senador para a instalação da CPI do Lava Toga. Isso, a seu ver, garante para sempre, amém, a condição de intocável para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal

7 – Haisem – O senador Tasso Jereissati entregou ontem seu relatório à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Será que desta vez a reforma da Previdência sai dos planos e entra na real