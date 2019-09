Cleptocracia partidária

Foi votada às pressas uma lei que libera partidos a usar Caixa 2, pagar advogados com dinheiro público, anistiar multas por desaprovação de contas de campanha, aumentar o fundo destinado a financiar campanhas eleitorais, ressuscitar o tempo de propaganda política no rádio e na TV e outras ignomínias. Esta desfaçatez denuncia a falácia da democracia representativa, de que tanto se fala no Brasil, e instala em definitivo a cleptocracia dos chefões das organizações criminosas partidárias. A vontade destes é imposta em leis que não passam pelos plenários, mas por votações simbólicas por líderes das bancadas.

Assuntos para comentário da quinta-feira 19 de setembro de 2019