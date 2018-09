Ciro fora ou Ciro dentro?

Nesta semana quem usa informações obtidas pelos institutos de pesquisas em levantamentos eleitorais não conseguiu responder a uma questão que ficou no ar: Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República, é carta fora do baralho na disputa, conforme garantiu o Ibope na quarta-feira 19, ou continua vivo empatado tecnicamente com Fernando Haddad, do PT, como assegurou o Datafolha? O problema todo é que este dilema jamais será resolvido, pois somente as urnas aferem a realidade da disputa, mas isso no dia da eleição, não havendo método científico que possa determinar qual seria o pulso do eleitorado neste momento preciso. Eis aí um enigma sem solução possível. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 21 de setembro de 2018.

