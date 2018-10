Cinismo sem limites

A ideia de lançar desde já Fernando Haddad, candidato oficial do PT derrotado fragorosamente nas urnas em 7 e 28 de outubro, como líder da oposição ao futuro governo de Jair Bolsonaro (PST), da lavra do ex-presidente da Petrobrás José Sérgio Gabrielli, é de um cinismo atroz e de um ridículo absurdo. Na tentativa de ludibriar o eleitorado não devoto para virar a eleição presidencial no segundo turno, o ex-prefeito de São Paulo chegou a ensaiar um mea culpa admitindo que o partido cometera equívocos e Gabrielli foi o principal executivo da petroleira estatal ,quebrada pela completa rapina dos cofres públicos nos desgovernos petistas não leva em conta as mínimas sensatez e lucidez. Este é um dos comentários feitos por mim no Estadão às 5, programa da TV Estadão, ancorado por Adriana Ferraz e retransmitido do estúdio na redação do jornal por Youtube, Twitter e Facebook na terça-feira 30 de outubro de 2018, às 17 horas.

