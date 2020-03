Cidadão paga farra no Orçamento

Para que seus vetos valessem no relatório do Orçamento da lavra de Domingos Neto, Bolsonaro aceitou “entendimento” com cúpula do Congresso para rachar ao meio os RS$ 31 bilhões em emendas parlamentares previstas para ser distribuídas a prefeitos e governadores amigos sem fiscalização de ninguém. Congressistas ficaram com R$ 19 bilhões, ministros com R$ 13 bilhões e ao pagador de impostos cabe bancar a farra, como de hábito. Ou seja: em nome do Centrão fisiológico e da esquerda corrupta, Alcolumbre e Maia não precisaram por à prova o risco que corriam de falhar na derrubada dos vetos presidenciais.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na quinta-feira 5 de março de 2020

1 – Haissem – Congresso mantém vetos do Planalto a Orçamento – diz título de chamada na primeira página do Estadão hoje. Afinal de contas, quem ganhou a queda de braço dos últimos dias na Praça dos 3 Poderes

2 – Carolina – Bolsonaro diz que pode rejeitar nomes de Regina Duarte – é o título de outra chamada de primeira pagina no Estadão. Afinal, a nova secretária de Cultura tem ou não tem, a seu ver, carta branca e porteira fechada para nomear assessores

REGINA UFA 0503

3 – Haisem – Você se surpreendeu com a notícia de que um documento encaminhado à CPMI das Fake News mostra que um computador do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi usado para criar uma página de ataques virtuais a adversários político

4 – Carolina – Brasil confirma terceiro caso de coronavírus – é mais uma notícia a ser comentada aqui a respeito da doença que abala o mundo. Você acha que será possível ficarmos de fora das funestas conseqüências do vírus para nossa economia

5 – Haisem – Pib decepciona; mercado prevê alta inferior a 2% para este ano – é a manchete de primeira página da edição do Estadão hoje. Você acha que seria mesmo caso de recorrer a piada de humorista para comentar esta má notícia, como fez o presidente Bolsonaro ontem

BOLSONARO CARIOCA PIB 0503

6 – Carolina – Bombeiros enterram colega: mortos são 25 – É o título da legenda de foto publicada ontem na primeira página do Estadão. Até quando o Brasil vai conviver com essas trágicas chuvas de verão

7 – Haisem – Nordeste obtém apenas 3% de concessões do Bolsa Família – registra título de chamada de primeira página do Estadão, ao lado da manchete. Você acha que há justificativa para essa proporção

8 – Carolina – PSB e PDT apóiam apoio a França em São Paulo – diz título da página A 8 da editoria de política do Estadão hoje. Será que desta vez o PT ficará de fora da disputa pra valer da maior prefeitura do País