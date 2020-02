Cid passou todos os limites

O senador licenciado Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, eterno pretendente (felizmente sempre derrotado sem sequer disputar segundo turno) à Presidência da República, foi baleado quando numa retroescavadeira tentou invadir um quartel ocupado por policiais militares do Ceará amotinados, ameaçando atropelá-los numa tentativa de impor-lhes “otoridade”. Os celerados irmãos Ferreira Gomes estão habituados a abusar em episódios de autoritarismo brutal. Este arroubo de truculência foi além, expondoa trágica situação do Estado governado por eles em aliança com o PT do governador Camilo Santana. Os balaços que feriram, mas não mataram, o ex-governador cearense, encenam mais do que um faroeste de circo mambembe, demonstrando a situação de total insegurança em que os cidadãos do Ceará vivem à mercê do destempero desmedido dos coroneizinhos valentões da república furiosa e enlouquecida de Sobral. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

