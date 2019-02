Ciao, malandro, ciao!

A raposa velha Renan Calheiros e seu partido, o MDB, perderam a eleição para a presidência do Senado para o senador de primeiro mandato, pela metade, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, pelo mesmo motivo pelo qual Jair Bolsonaro venceu a disputa pela presidência da República em outubro passado. Como este foi identificado pelo eleitor como único antídoto a Lula e ao PT, o desconhecido do baixo clero de partido e Estado pequenos foi identificado como alternativa viável anti-Renan. O cidadão comum chegou a seus representantes pelas redes sociais e exigiu deles atitude saneadora de afastar um político malandro que precisava do cargo para anular o combate à corrupção de Moro no ministério.

Assuntos para comentários de segunda-feira 4 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – Por que Renan Calheiros perdeu a eleição para a presidência do Senado, se todos tinham certeza de que sua vitória seriam favas contadas

2 – Carolina – Que mal Renan Calheiros poderá fazer ao governo Bolsonaro e ao País na condição de líder da oposição

3 – Haisem – Qual o impacto a ser produzido pela retirada do MDB do poder do qual o partido participa de alguma forma desde o governo Sarney

4 – Carolina – Qual foi o papel de Ônix Lorenzoni na vitória de Davi Alcolumbre, ambos do DEM, à eleição no Senado

5 – Haisem – Que chances há de o Judiciário anular resultado da eleição do Senado por causa das óbvias fraudes nela ocorridas

6 – Carolina – Que papel terá no novo cenário político nacional o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também do DEM, por conta de sua vitória espetacular e incontestável

7 – Haisem – O que você tem a nos contar sobre a entrevista no Blog do Nêumanne desta semana com Xico Graziano sobre a mortandade pela lama seca que vazou da represa de rejeitos minerais da Vale em Brumadinho

8 – Carolina – Que importância tem o lançamento das memórias de Afonso Arinos de Melo Franco, A Alma do Tempo, para o momento delicado da História pelo qual nós passamos agora