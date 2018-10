Chinchilla e Geraldinho contra Bolsonaro

A ex-presidente da Costa Rica Laura Chinchilla, parceira de Lula no financiamento de US $ 524 milhões para construção de uma rodovia em seu país pela OAS, do cartel do petrolão, veio fiscalizar nossa eleição em nome da OEA e ficou estarrecida com fake news para favorecer Bolsonaro é, por isso, foi recebida festivamente por Haddad. Sem um fato a citar, ela omitiu facada em Bolsonaro e tortura falsa de Geraldo Azevedo pelo vice deste, general Mourão. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like nele e se inscreva no meu canal no Youtube para ser avisado quando gravar e publicar os próximos.

Para ver o vídeo clique aqui