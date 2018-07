Chicanas sem limites

Quando todos esperavam que o truque sem vergonha dos três deputados em conluio com o desembargador aloprado do TRF-4 esgotaria o estoque de chicanas dos defensores de Lula que se espalham pelo Brasil, nesta quarta-feira 11 de julho, a presidente do STF, Laurita Vaz, que já havia dado adequado cala-boca ao militonto incompetente que mandou soltar o preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, anunciou que recusou 143 habeas corpus para o mesmo criminoso. O vexame da vez é que eram todos padronizados, embora assinados por chicaneiros diferentes. Ou seja, o PT não se cansa de tentar desmoralizar o Poder Judiciário brasileiro com seu inesgotável cinismo e seu interminável despudor. Este é um dos assuntos que comentei no Estadão às 5, transmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal, com ancoragem de Emanuel Bomfim e retransmissão nas redes sociais Youtube, Twitter, Periscope Estadão e Facebook na quarta-feira 11 de julho de 2018, às 17 horas.

