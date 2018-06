Chega de papo

Até agora, por incompetência e insensibilidade, o governo Temer conversou demais e não agiu como devia para resolver a crise de abastecimento de combustíveis e gêneros alimentícios por causa dos bloqueios de caminhoneiros nas estradas, apesar de estes configurarem crimes: interrupção do direito de ir e vir, locaute (greve de patrões), chantagem e sequestro. Depois de as autoridades terem cedido em tudo, bandeiras como redução de gasolina e etanol, Fora Temer, Intervenção Militar Já e Lula Livre se introduziram de forma sorrateira, aproveitando-se do sucesso do movimento. A paralisação passou, então, a ser subversiva e a ameaçar a democracia, exigindo, portanto, repressão policial, que ainda não se sabe se o governo tem poder para fazer. Este é meu comentário no Podcast Estadão Notícias, no ar no Portal do Estadão desde as 6 horas da terça-feira 29 de maio de 2018.

