Chega de Lula

A impressão final do primeiro debate de oito candidatos à Presidência da República na Band é de que nenhum deles teve melhorado seu desempenho nas pesquisas de preferência de voto, mas restou um grande perdedor: Lula. Preso na “sala de estado maior” que Moro lhe reservou em Curitiba, o petista manobra nas brechas da lei, abertas pela benemerência de seus amigões na cúpula do Judiciário, e tenta vender a farsa de sua candidatura impossibilitada pelo dispositivo da Lei da Ficha Lima, que repele condenados em segunda instância, seu caso. Presente em todas as disputas eleitorais há 36 anos, desta vez a fantasia da perseguição o levou a ausentar-se, prenunciando sua saída de cena.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na sexta-feira 10 de agosto de 2018, às 7h30m)

1 – Haisem – O que mais lhe chamou a atenção na abertura da temporada eleitoral com o debate transmitido na noite passada pela Rede Bandeirantes de Televisão?

2 – Carolina – O que significa exatamente a frase da presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, que, tendo sido um dos quatro votos contra e vencidos, disse que perdeu, mas não queria estar do lado dos vencedores?

3 – Haisem – O que você acha que significa “boa técnica orçamentária” na definição do ex-presidente Ricardo Lewandowski para o desvio de verbas que poderiam ser destinadas à educação, à saúde, à segurança pública e a outras prioridades nacionais direto para o bolso deles e de seus companheiros da ventura de estarem fora da crise?

4 – Carolina Aliás, por falar em Lewandowski, o que exatamente significa a promessa que ele fez aos manifestantes do MST que fazem greve de fome pela liberdade de Lula de que a “justiça haverá de triunfar”?

5 – Haisem – Que motivos teve a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para negar por unanimidade mais um pedido de liberdade da defesa de Lula, que, aliás, seu estepe na campanha, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad disse que não é “oráculo”, mas alguém que divide democraticamente as atribuições de governo para ganhar em eficiência?

6 – Carolina – O que você acha que seu entrevistado desta semana no Blog do Nêumanne, o promotor Roberto Livianu, disse de mais importante sobre o atual panorama político nacional?

7 – Haisem – O que há de mais perturbador e até chocante nas estatísticas divulgadas pelo fórum de segurança ontem?

8 – Carolina – Dá para confiar na informação dada pelo deputado estadual do PSOL do Rio Marcelo Freixo de que os deputados Edson Bertassi, Jorge Piciani e Paulo Melo são investigados pela polícia fluminense no inquérito sobre a autoria do atentado contra Marielle Franco e Anderson Gomes?