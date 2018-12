Chantagens de Renan

Renan Calheiros encontrou no flagrante do Coaf de movimentação financeira atípica do ex-assessor Fabrício Queiroz do senador eleito Flávio Bolsonaro motivo para chantageá-lo, com seus compinchas ameaçando o filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro, com a abertura de processo na Comissão de Ética do Senado para desestimular a campanha do futuro colega contra suas pretensões à Presidência da Casa. No mesmo estilo de pistoleiro de Murici, o ex-aliado de Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, etc. pôs no Twitter posts conclamando à necessidade de passarem por trânsito em julgado as acusações de assédio sexual do médium João de Deus, como se ele fosse dono da Lei Maria da Penha.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 –, segunda-feira 10 de dezembro de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para o comentário da segunda-feira 10 de dezembro de 2018

1 – Como o presidente eleito Jair Bolsonaro e sua família estão saindo do episódio com o ex-assessor do senador eleito Flávio Fabrício Queiroz

SONORA_NATURALIDADE

2 – O que você acha da ideia de Bolsonaro de propor mudanças no sistema eleitoral para evitar fraudes

3 – Como por em prática o combate à corrupção proposto pelo jurista Modesto Carvalhosa em artigo na página de Opinião do Estadão sábado

4 – Que conexão é possível estabelecer entre o artigo de Carvalhosa e recente convescote da Conapra com ministros do STF em Búzios

5 – Gilmar Mendes solta operador do sistema de corrupção implantado no Rio pelo ex-governador Sérgio Cabral

6 – Será que os interlocutores de Lula na cela de estado maior fazem bem em alertar que o petista anda muito deprimido depois da derrota eleitoral

7 – Por que Renan assinou nas redes sociais posts de defesa do médium João de Deus, acusado por várias mulheres de assédio sexual

8 – Que lições podem ser transmitidas ao futebol brasileiro pela final da Copa Libertadores da América no Santiago Bernabéu em Madri