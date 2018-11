Chantagem de Toffoli

O presidente do STF, Toffoli, plantou notícia de que está chantageando o presidente da República: só extinguirá auxílio-moradia depois que Temer assinar a lei que aumenta seus subsídios mensais de R$ 33 mil para mais de R$ 39 mil. A que ponto chegou esta República em que o chefão do Judiciário age como mendigo Chanel trocando decisões da Corte por mais dinheiro no banco. Até um velho jornalista como eu, que pensava estar acostumado a tudo, se surpreende com tanta desfaçatez. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal e, se clicar no sininho, será avisado quando gravar e publicar os próximos. Você também pode me encontrar de segunda a sexta das 7 e meia às 8 no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net), esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no Youtube e diariamente no Blog do Nêumanne (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no meu site (www.neumanne.com). Direto ao assunto. Inté…

