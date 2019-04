Chantagem contra reforma

Ministério Público mexeu nas gavetas e delas ressuscitou uma ação contra o ex-deputado e secretário da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, acusado de contabilidade irregular em sua campanha para a prefeitura de Natal em 2012, ou seja, há sete anos. O tempo de duração da ação fala por si só da inépcia da Justiça Eleitoral. E a ressurreição da ação morta demonstra até que ponto podem chegar os privilegiados do serviço público que combatem a necessidade de reformar a Previdência, pondo fim ao rombo que o setor produz nas contas publicas apenas para manter as próprias benesses. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

