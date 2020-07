Chances de vacinas contra covid

A vacina experimental para a covid-19 da AstraZeneca, desenvolvida na Universidade de Oxford, é segura e produziu resposta imune em ensaios clínicos iniciais em voluntários saudáveis, informaram cientistas da instituição nesta segunda-feira, 20 de julho. Ainda na mesma manhã, foi anunciado que uma vacina chinesa contra o coronavírus mostrou resultados “seguros” e “resposta imunológica” nos cerca de 500 voluntários testados. O Fiocruz fará testes da primeira no Brasil e o Instituto Butantã recebeu 20 mil doses do imunizante chinês contra o novo coronavírus e de placebo na madrugada da segunda-feira, 20, e elas serão distribuídas para 12 centros de referência do País. A expectativa do governo paulista é de que, se os testes tiverem resposta positiva, a vacina esteja disponível para a população no início de 2021.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play

Assuntos para comentário de terça 21 de julho de 2020:

1 – Haisem – Vacina de Oxford tem bons resultados – diz título de chamada de primeira página na edição impressa do Estadão de hoje. Vão ser iniciadas no Brasil sua terceira fase de testes em parceria com Fiocruz e também a mesma fase da chinesa CoronaVac com participação do Instituto Butantan. Dá para ter o fim da pandemia em nosso horizonte para 2021

2 – Carolina – 80% das cidades usam Fundeb para pagar professor – é outro título de chamada na primeira do Estadão hoje. O que você tem a dizer sobre os planos para o fundo, como se vê essencial para financiar ensino básico, pelo governo Bolsonaro

3 – Haisem – Governo quer duplicar bônus a militares – Diz outro título de chamada na primeira página do Estadão – O que você tem a dizer sobre mais este privilégio aos fardados no governo do capitão que não chegou a major

4 – Carolina – Reforma tributária do governo vai ao Congresso sem consenso – é a manchete de primeira página do Estadão de hoje – Qual será, a seu ver, a contribuição deste rascunho de mais uma reforma à retomada da economia brasileira quando e se a pandemia passar mesmo

5 – Haisem – O que você tem a dizer sobre o desafio feito pelo ex-amigo Paulo Marinho ao senador Flávio Bolsonaro no debate sobre o vazamento da Operação Furna da Onça por um agente bolsonarista da Polícia Federal

6 – Carolina – De que episódios recentes trata seu artigo editado desde a noite de ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão sob o título No país do ‘sabe com quem está falando’