CGU manda suspender tratoraço

Por orientação da Controladoria-Geral da União(CGU), o Ministério do Desenvolvimento Regional suspenderá ou renegociará contratos que somam R$ 3 bilhões destinados à compra de máquinas agrícolas a pedido de deputados e senadores por meio do esquema do orçamento secreto. Uma análise já identificou sobrepreço no valor de R$ 142 milhões. A auditoria da CGU foi instaurada após furo de Breno Pires no Estadão revelar que o desgoverno de Jair Bolsonaro criou o mecanismo de “toma lá, dá cá” para aumentar sua base de apoio no Congresso. À época da revelação, o Planalto a definiu como fake news, mas o desenrolar dos fatos está mostrando que a turma do deixa disso estava completamente errada. Os bolsonaristas Wagner Rosário e Rogério Marinho tiveram que engolir em seco e confirmar a notícia.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para o comentário na terça-feira 14 de setembro de 2021

1 – Governo suspende o “tratoraço” após TCU apontar o sobrepreço – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 14 de setembro de 2021. A que conclusões é possível chegar após essa decisão

2 – Policiais terão financiamento habitacional com subsídio – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal desta terça-feira. Qual é a lógica, na sua opinião, de anúncios de privilégios específicos para grupos especiais na distribuição sem explicações do dinheiro público

3 – Aras pede ao STF suspensão da MP sobre fake news – Este é o título de uma chamada na primeira página do Estadão de hoje. O que o procurador-geral da República achou da medida provisória que proíbe redes sociais de reprimirem a mentira que veiculam que o presidente do Senado fingiu que não viu

4 – Partidos tentam acordo para encher protestos – Este é o título da principal notícia da página A8 da Editoria Política do jornal do dia. Será possível, a seu ver, que as agremiações partidárias superem suas divergências para levarem multidões à rua pelo impeachment de Bolsonaro

5 – Alexandre de Moraes diz que rachadinha “é modalidade ostensiva de corrupção” – Este é o título de chamada de capa do portal do jornal de hoje. Que caso específico levou o ministro do Supremo Tribunal Federal a essa conclusão sobre crime pelo qual são investigados três membros da família presidencial

6 – Juíza arquiva mais uma investigação contra Lula – Este é o título de uma notícia publicada na página A8 da Editoria Política do Estadão que está circulando. O que levou a juíza federal de São Paulo Maria Carolina Akel Ayoub a propalar mais essa sentença liberando o ex-presidente para disputar a eleição presidencial de 2022