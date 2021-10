CGU conta agora o que antes negava

O ministro Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União informou que sua pasta e a Polícia Federal investigam um esquema de venda de emendas parlamentares, em que deputados e senadores destinariam dinheiro público do Orçamento a prefeituras em troca de um porcentual. Em audiência na Câmara, ele também disse “não ter dúvida” de que há corrupção na compra de tratores pelo governo via orçamento secreto, caso revelado pelo Estadão o tal do “tratoraço”. em maio, passado quando a maracutaia foi tema do furo de Breno Pires. Então, Rosário negou de pés juntos. Agora sabemos que os mil dias sem corrupção é a maior mentira desse desgoverno. Antes tarde do que nunca. Mas será que ele mandou calcular quanto dinheiro do pagador de impostos foi desperdiçado nessa corrupção na ponta? Não vai pedir desculpas?

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play:

Assuntos para comentário da quinta-feira 7 de outubro de 2021

1 – Haisem – Venda de emendas está sob investigação, diz chefe da CGU – Esta é a manchete de primeira página na edição impressa do Estadão de 7 de outubro de 2021. Como poderia, a seu ver, ter sido evitada esse tipo de vergonha a ser acrescentada aos péssimos costumes de gestores públicos no Brasil

2 – Carolina – MPE apura suspeitas em tratamento na Prevent Sênior – Este é o título de chamada no alto da primeira página do jornal desta quinta-feira. Você acha que essa notícia estaria sendo dada agora se não fossem as revelações feitas na comissão parlamentar de inquérito sobre a covid no Senado

3 – Haisem – Estudo sobre máscaras – Este é o título de notícia dada no alto da primeira página do Estadão de hoje sobre o adiamento para novembro da conclusão prevista para este mês do estudo pedido por Jair Bolsonaro ao Ministério da Saúde para recomendar o fim da obrigatoriedade de uso de máscaras no combate à pandemia de covid 19. Por que será, hein

4 – Carolina – Pandora Papers e o projeto do I R – Este é o título de outra notícia publicada no alto da primeira página do jornal do dia. Que novidades traz a coluna de Adriana Fernandes a respeito da descoberta das contas das mais importantes autoridades da economia e da moeda do Brasil num paraíso fiscal durante o debate da reforma do Imposto de Renda

5 – Haisem – Depoimento presencial – Este é o título de mais uma notícia no alto da primeira página do Estadão que está circulando sobre a comunicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro ao relator de inquérito para investigar sua interferência na Polícia Federal no Supremo, ministro Alexandre de Moraes, de que vai depor pessoalmente na Polícia Federal. A que conclusões você chegou a respeito

6 – Carolina – União Brasil é criado com a fusão DEM – PSL – Este é o título de mais uma notícia de chamada de primeira página do Estadão. Em que a criação do partido por ora com a maior representação em mandatos nos três Poderes representa de novo, bom ou ruim na política brasileira, na sua opinião