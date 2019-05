Centrão recua para atacar

Os meios de comunicação informaram que a pressão exercida nas redes sociais, mesmo antes das manifestações de domingo 26, conseguiu fazer o Centrão abandonar por enquanto seu plano de humilhar Bolosonaro deixando caducar a MP da reforma administrativa e de criar 2 ministérios para eles assumirem. Se cumprirem o que Rodrigo combinou com Onyx, os golpistas da Câmara deixaram no ar sinais de que recuarão agora e até na reforma da Previdência para concentrarem o ataque no que realmente lhes interessa que é sabotar o combate à corrupção, crime dos quais muitos deles são suspeitos, acusados, denunciados, processados, condenados, apenados e presos ou temerosos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

