Depois de empurrar goela abaixo do governo um projeto próprio de reforma tributária, o Centrão resolveu recuar em temas que não lhe interessam diretamente no caso da MP 870/19 para manter as armas assestadas para eliminar o projeto anticrime e o plano anticorrupção do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

