Cem dias entre fé e frustração

Um dia antes de completar cem dias de governo, Jair Bolsonaro se credenciou para obter do Congresso aval para sua reforma da Previdência com a aprovação da PEC de sua equipe pelo relator na CCJ e partirá para a Comissão Especial com esse trunfo. Maior expectativa popular ainda é pela prioridade que deve ser zero de sua gestão, o pacote anticrime de Moro. Já pode comemorar os bons resultados dos leilões de privatizações comandados por Salim Mattar e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Enquanto isso, o ministro da Educação, Abraham Weinstraub, parece disposto a repetir a malograda luta contra moinhos de vento do comunismo travada pelo antecessor, Vélez Rodríguez. Este é um dos meus comentários no Estadão às 5, ancorado por Pedro Venceslau e transmitido por YouTube, Twitter e Facebook do estúdio da TV Estadão na redação do jornal na quarta-feira 10 de abril de 2019, às 17 horas.

