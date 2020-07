Causos da política

Em 52 anos de jornalismo profissional, quase todos lidando com a política e os políticos, vivi e ouvi histórias e estórias, como se disatinguiam antigamente, dos bastidores do poder. Este vídeo não teria sido possível se colegas antes de mim não houvessem criado um gênero da crônica batizado de “folclore político”. É o caso de Sebastião Néri, baiano de boa cepa, que fez sucesso em programas na TV e textos em jornais e livros, tornando conhecido o anedotário, que aprendeu em Minas, por onde passou, antes de armar sua rede no Rio de Janeiro, onde mora hoje com sua amada Beatriz. xará da musa de Dante Alighieri. Entre outros episódios consagrados por ele, aqui está um famoso de Alkmin, sem cê, das eras do PSD de JK e Tancredo. Direto ao assunto. Inté. E só o humor nos aliviará.

