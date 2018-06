Casuísmo, não!

Meu Direto Ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 na manhã da quinta-feira 5 de abril de 2018 com os seguintes assuntos: metade da primeira página do Estadão chegou a ser ocupada com uma foto da ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber dando uma gargalhada, a manchete em letras brancas no fundo da foto´é STF libera prisão de Lula e o o subtítulo, Por 6 votos a 5, petista foi derrotado na Corte, um primor; os destaques na sessão em que foi tomada essa decisão histórica; o que mais chamou atenção de início assim que a votação começou; as consequências a destacar seis horas depois do encerramento dos trabalhos; a enorme diferença entre o número de manifestantes contra e a favor o habeas corpus de Lula nas ruas na terça-feira; as declarações, primeiro, do comandante do Exército ainda na noite de terça-feira e, depois, dos comandantes da Aeronáutica e da Marinha ao longo da quarta, quando houve a sessão; na primeira página do portal do Estadão foi registrado que, após voto decisivo de Rosa, Lula admitiu ter ficado de fora das eleições; e os efeitos que o voto decisivo de Rosa Weber e o resultado final da votação podem ter sobre o futuro do combate à corrupção pela justiça de primeiro e segundo graus em geral e, no caso específico, da Operação Lava Jato. Ethevaldo Siqueira falou sobre a segurança em armazenar em Hds dos computadores. Em Direto da Fonte Sonia Racy abordou o linguajar dos ministros do STF, conhecido como ‘juridiquês’. E Alexandre Garcia discorreu sobre as lições dadas pelo Supremo e como fica a candidatura de Lula depois da decisão da maioria dos ministros.

