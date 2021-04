Caso Henry revela poder de milícias

1 – #tortura​ e morte do menino #henryborel​, de que a #16.ªdpdorio acusa o vereador carioca #jairojunior​ e sua namorada, #moniquemedeiros​, mãe da vítima, expõem métodos do #submundo​, que controla hoje #politica​, #policia​, #justica​ e #sistemapresidiario​ no #brasil​. 2 – #famiglia​ #bolsonaro​ não faz segredo de suas relações com milicianos cariocas. 3 – #oab​ diz que #presidentedarepublica​ fundou #republicadamorte​ e deveria responder por #homicidio​ e #crimederesponsabilidade​. #alexandrefrota​ entregou a #arthurlira​, presidente da #camaradosdeputados​, quinto pedido de abertura de #impeachment​ do #chefedoexescutivo​

Para ver vídeo no YouTube clique aqui