Casa de Lula é a cadeia

Da sala de 15 metros quadrados no 4.º andar da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o presidiário mais famoso do Brasil, Lula, tem usado meios de comunicação a seu dispor, como Folha, El País e Intercept, para levar a cabo seu plano de vingar-se do juiz que o condenou, Sergio Moro, e do procurador que o acusou, Deltan Dallagnol. Para isso conta com a cumplicidade de seus ministros amigos no STF Lewandowski e Toffoli, que derrubaram liminar do colega Fux para permitir a comunicação permanente do petista com aliados fora da grade, caso do advogado que se passa por jornalista americano Glenn Greenwald, dono do site Intercept, no qual destila veneno em gotas. como o que anunciou em spoiler. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.