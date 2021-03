Carvalhosa: Gilmar é gabinete de ódio no STF

1 – Na série #neumanneentrevista​, o especialista em combate à corrupção #modestocarvalhosa​ diz que o ministro #gilmarmendes​ exerce no #stf​ aatividade serial com a tarefa de executar #assassinatosdereputacoes​ de inimigos políticos, idêntica à de fanáticos pelo presidente #jairbolsonaro​ , no público e notório escritório pago com dinheiro público na intimidade do #palaciodoplanalto​. 2 – O professor da #faculdadededireito​ da #usp​ é autor de vários processos de @impeachment contra ministros do “pretório excelso”, entre os quais #alexandredemoraes​. 3 – No livro #umanovaconstituicaoparaobrasil​, ele escreveu que “neste país não existe uma #democracia​, mas uma #partidocracia​, instituída pela Carta de 1988″. 4 – Exegeta da atualização da legislação contra #corrupção​ em anos recentes, ele também lamenta seu desmanche no atual desgoverno. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

