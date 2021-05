Carnificina da polícia em subúrbio do Rio

Uma operação policial no Rio na favela do Jacarezinho terminou com 25 mortes ao amanhecer da quinta-feira 6 de maio. A Operação Exceptis foi promovida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), em conjunto com outras delegacias da Polícia Civil do Riopara prender 21 acusados de aliciar crianças e adolescentes para o tráfico de drogas na comunidade. Entre os mortos, um policial civil, num intenso tiroteio durante uma operação da corporação , André Leonardo de Mello Frias, de 45 anos, da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), que chegou a ser levado para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier. Outros dois agentes foram atingidos. O maior absurdo é que os nomes dos mortos não foram divulgados pelas autoridades em demonstração de descaso pela vida dos pobres nas comunidades cariocas.

Assuntos para comentário da sexta-feira 7 de maio de 2021

1 – Haisem – Operação mais letal da história do Rio deixa 25 mortos – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão desta sexta-feira. O que mais lhe chamou atenção na invasão a bala pela polícia fluminense no bairro pobre de Jacarezinho na segunda maior cidade do País

2 – Carolina – Supremo Tribunal Federal proíbe extensão de prazos de patentes – Este é o título de chamada do alto da primeira página do jornal de hoje. Em que essa decisão do STF muda o cotidiano do povo brasileiro durante a pandemia sanitária e crise econômica do momento

3 – Haisem – Queiroga admite que vacinas foram “infladas” – Este é o título de outra chamada de p0rimeira página do jornal que está circulando. Em que soa como novidade essa notícia do cotidiano da comunicação entre governo e povo no Brasil

4 – Carolina – Pazuello isolado, mas com visita – Este é o título do texto-legenda de fotografia publicada na primeira página do Estadão flagrando a visita do secretário-geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, de saída com um grupo do hotel onde foram visitar o ex-ministro da Saúde, que se negou a comparecer à CPI da Covid alegando a possibilidade de estar contaminado

5 – Haisem – Mulher de líder governista ganha cargo em Itaipu – Este é mais um título de chamada de primeira página do jornal desta sexta-feira. O que dizer dos critérios do uso do dinheiro público por parte do atual governo desta República

6 – Carolina – Justiça revoga última prisão de Cunha – Este é outro título de chamada de primeira página do Estadão hoje. Que marco é ultrapassado com essa notícia na História recente do Brasil

