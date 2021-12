Capitão se alia ao novo coroné vírus

“A Anvisa já notificou os seus colaboradores de fronteira, especialmente de aeroportos, no sentido de cumprimento imediato da decisão do STF”, disse a agência em nota ao Estadão. Apesar da resistência da cúpula do governo federal, o passaporte é adotado em grande parte dos países e defendido por especialistas, sobretudo no cenário de avanço da variante Ômicron. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, confirmou registrou sua primeira morte provocada pela variante Ômicron.em Londres. Barroso e a Anvisa fazem a coisa certa. O desgoverno do capetão sem noção, mais uma vez, de forma covarde, canalha e insistente, joga como subordinado do novo coroné vírus. A possibilidade de manutenção dessa súcia no poder é uma ameaça a milhões de vidas de brasileiros.

Assuntos para comentário na terça-feira 14 de dezembro de 2021

1 – Haisem – Anvisa cobra passaporte da vacina; Reino Unido tem primeira morte pela Ômicron – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 14 de dezembro de 2021. O que ainda impede que decisões racionais, como a obrigatoriedade de comprovação de imunização por visitantes estrangeiros, sejam adotadas neste país do negacionismo

2 – Carolina – 65% dos brasileiros são favoráveis ao passaporte da vacina, mostra pesquisa – Este é o título de notícia de primeira página do noticiário desta terça-feira no portal do jornal. O que destaca o Brasil dos outros países do mundo, de acordo com esse estudo com 2 mil entrevistados com apoio majoritário à imunização, patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria

3 – Haisem – Bolsonaro repete Dilma e ajuda Lula – Este é o título de seu artigo, publicado no Blog do Nêumanne no portal do jornal, que está circulando. Em que o presidente da República lembra a petista que sofreu impeachment e por que você destaca que ele colabora para o êxito de seu maior adversário no segundo turno, segundo as pesquisas do momento

4 – Carolina – Julgamentos no STF viram munição na disputa entre Bolsonaro e Lula – Este é o título da principal reportagem da página A 7, que abre a editoria Política do Estadão desta terça-feira. O que motiva a judicialização da disputa eleitoral de 2022, a 10 meses do pleito

5 – Haisem – Chuvas intensas deixam pelo menos 15 mortos e 315 feridos em Minas Gerais e Bahia – Este é o título da principal notícia publicada na página A 13 da Editoria de Metrópole do jornal do dia. O que o Estado brasileiro, de um modo geral, tem feito para aplacar o sofrimento dos atingidos por essa tragédia meteorológica

6 – Carolina – Centrão faz pressão por Fundo Eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais – Este o título da principal matéria publicada na página A 9 da Editoria Política do Estadão. O que, a seu ver, motiva esse movimento impopular do grupo que controla as decisões do Poder Legislativo, que, em teoria, representa a vontade da população, contrária a esse absurdo