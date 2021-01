Capitão manda e só general responde ao STF

O intendente incompetente da Saúde, gneral Eduardo Pesadelo, é co-responsável pela péssima gestão federal do combate à pandemia da covid-19, mas qualquer brasileiro que acompanha, ainda que superficialmente o noticiário, está careca de saber que não é ele quem manda. Mas apenas cumpre ordens emanadas pelo capetão sem noção Jair Bolsonaro, cabendo-lhe obedecer ou, negando-se a isso, sair de fininho pela porta dos fundos, o que não tem coragem de fazer. Será que Augusto Aras, o protetor-geral da famiglia Bolsonaro, o petista baiano filho de Roque Aras, puxa-saco de Chico Pinto, dedo-duro manjado na Bahia, não foi informado do óbvio ululante, não viu, não ouviu, não parou para pensar? O que dizer, então, do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que mandou investigar o general, e não o mandrião?

Assuntos para comentário na terça-feira 26 de janeiro de 2021

1 – Haisem – Supremo Tribunal Federal determina investigação da atuação de Pazuello – Este é o título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje – O que motiva essa investigação determinada pela cúpula do Judiciário e o que ela oculta

2 – Carolina – China libera insumos para produção de coronavac – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do jornal de hoje. Que perspectiva essa notícia abre para o fornecimento constante necessário para o programa de vacinação contra covid atingir seu objetivo de a população brasileira alcançar a chamada imunidade de rebanho

3 – Haisem O Inferno é Aqui, e Bolsonaro é o capetão – Este é o título de seu artigo semanal desde ontem editado no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Em que fatos você se baseia para chegar a essa conclusão tão dramática e pesada

4 – Carolina – Faustão de saída – Este é o título de chamada na primeira página do Estadão. O que, a seu ver, pode ter determinado o encerramento da temporada de 32 anos de Fausto Silva na programação de todos os domingos da Rede Globo de Televisão

5 – Haisem – Religiosos vão fazer pedido de impeachment – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do Estadão hoje. Que razões têm as lideranças de confissões religiosas no Brasil a entrarem na onda crescente dos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro

6 – Carolina – Políticos abrem disputa pelo comando da Eletrobrás – Esta é mais uma chamada do alto da primeira página do jornal de hoje. O que levou Wilson Ferreira Júnior, presidente da estatal elétrica desde o governo Temer, a deixar o cargo e quais as conseqüências da decisão para o programa de desestatização, anunciado na campanha de Bolsonaro e nunca cumprido na prática no governo