Cambalacho pró Lula em STJ e STF

Apesar de haver confirmado em terceira instância que Lula é ladrão e lavador de dinheiro, 5.ª turma do STJ reduziu pena dele em dez meses comparando com a dada por Moro e em três anos e três meses com a ampliada pelo TRF 4 em estratégia combinada para propiciar a saída do dito cujo para semiaberto, regime que, segundo jurista Miguel Reale, não existe, passando automaticamente para aberto. O passo seguinte da tramoia é o STF eliminar a condenação por lavagem de dinheiro. Por isso, o condenado, que chamou tribunais superiores de “acovardados” em telefonema a Dilma, na fala do trono para Folha e El País bajulou explicitamente o STF, do qual petistas nomearam sete de onze ministross. Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

