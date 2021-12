Câmara, velhaca 2 vezes na PEC

1 – #arthurlira, presidente da Câmara, patrocinou calote dos precatórios dos credores do desgoverno federal e tenta anular mudanças feitas no Senado. 2 – Queda de 0,1% do PIB do trimestre, depois de outra de 0,4% no anterior, decreta recessão técnica e desgoverno #bolsonaro finge que não é com ele. 3 – The New York Times noticia desertificação em câmera lenta no semiárido nordestino, que abriga a maior população do mundo nesse tipo bioma único. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.