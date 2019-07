Câmara longe do povo

Muita gente andou enchendo exageradamente a bola do presidente da Câmara dos Deputados, atribuindo-lhe o sucesso da negociação para aprovação da reforma da Previdência. Iludido com essa fantasia de superlíder, ele passou o fim de semana dando a receita da recuperação do prestígio do Parlamento à condição de assumir suas prerrogativas. Ao contrário do que e seus áulicos imaginam, contudo, o que prejudica o prestígio popular do Legislativo é seu desprezo às demandas do povo, principalmente contra a corrupção. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas na segunda-feira 15 de julho de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player