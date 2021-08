Câmara derrota e STF enfrenta Bolsonaro

Apesar da pressão e das ameaças do presidente da República, Jair Bolsonaro, o voto impresso sofreu sua primeira grande derrota na Câmara na quinta-feira 5. O relatório do deputado Filipe Barros (PSL-PR) para a volta da contagem manual do resultado das eleições e da impressão do comprovante de votação foi derrotado por 23 votos contrários e 11 favoráveis. No editorial “O presidente sem freios, o Estadão bateu: O presidente sem freios “Sem freios, o desgovernado Bolsonaro só vai parar ao colidir contra o muro das instituições democráticas. Que esse muro aguente o tranco”. Ao ameaçar não cumprir novas decisões do TSE e do STF, o presidente não apenas atingiu as instituições, mas também dois de seus membros, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. E o parlamento reagiu a seus arreganhos autogolpistas.

Assuntos para comentário da sexta 6 de agosto de 2021

1 – Voto impresso sofre derrota; Fux corta diálogo com o Planalto – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 6 de agosto de 2021. Você atribui a quê as seguidas derrotas que o presidente Jair Bolsonaro tem sofrido nos Poderes Legislativo e Judiciário

2 – O basta do poder econômico – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal desta sexta-feira. O que, a seu ver, motivou a manifestação conjunta de empresários, artistas e intelectuais em abaixo assinado contra os arreganhos fascistóides de Bolsonaro

3 – Deputados aprovam texto para a venda dos correios – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão de hoje. O que você achou dessa notícia

4 – Senado reabre Refis com perdão de 90% em multas – Este é o título de outra chamada de primeira página do jornal que está circulando. O que você achou dessa medida generosa no âmbito do Poder Legislativo numa tentativa de socorrer a economia neste tempo de pandemia

5 – Eles tiram uma casquinha da medalha alheia – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do Estadão do dia. O que justifica a cara de pau dos gestores públicos nacionais que não movem uma palha para apoiar o esforço gigantesco de nossos heróis olímpicos e o celebram como se dele fizessem parte

6 – Inteligência artificial vira arma contra desmate – Este é o título de chamada de primeira página do jornal que está circulando. Você acha que a cibernética pode compensar o desleixo da fiscalização do Estado na devastação de nossos biomas que queima o filme do Brasil no mundo