Cala a boca, moleque!

Em demonstrações de rebeldia à decisão popular de tirar a velha política do poder, José Múcio Monteiro, usineiro pernambucano, bajulou Lula, conterrâneo que o acomodou em excelentes empregos públicos, em discurso de posse na presidência do TCU, e Admar Gonzaga, ex-advogado de Dilma com assento no TSE, virou as costas para a mesa em que Bolsonaro foi diplomado e se justificou dizendo que queria ficar de frente pra bandeira. Cínico e covarde!

