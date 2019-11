Cala a boca, Lula ficha-suja

Além de soltar o ladrão e lavador de dinheiro Lula, condenado em três instâncias por decisão de 1 juiz, 3 desembargadores do TRF 4 e e 5 ministros do STJ 9 a 0, a Suprema Tolerância Federal (STF) fornece algo como um salvo-conduto para que esse ficha-suja faça campanha eleitoral. E o chefão do maior assalto aos cofres públicos da História ainda chama o presidente da República de protetor de milícias sem ter provas de tal crime, e negando as montanhas de evidências pelas quais ele mesmo foi condenado. Além disso, detrata as instituições do Estado de Direito, como se fosse uma espécie de procurador-geral da farsa esquerdista. Precisa aparecer algum agente da lei com coragem suficiente para fechar a metralhadora giratória de seus impropérios sem cabimento. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui